Пачки сигарет и бутылки с алкоголем изменят вид: Кабмин утвердил обязательный элемент

Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок маркировки алкогольных напитков и табачных изделий. Легальность каждого изделия можно будет легко проверить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

С 1 января 2026 года для маркировки будут использоваться электронные марки в виде графического элемента (DataMatrix кода). Он будет наноситься на каждую отдельную пачку табачного изделия, бутылку алкогольного напитка или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.

Фото: код Data Matrix (domino-printing.com)

Потребитель сможет проверить легальность товара через приложение, ведь вместе с графическим элементом электронной марки может быть размещен способ его сканирования, пояснили в Минфине.

"Внедрение электронных марок повысит уровень прослеживаемости оборота подакцизных товаров, обеспечит дополнительный контроль за легальностью их реализации и будет способствовать сокращению теневого оборота алкоголя и табачных изделий", - говорится в сообщении.

Также ожидается рост эффективности администрирования акцизного налога и увеличение поступлений в государственный бюджет.

Принятое постановление является продолжением запуска Электронной системы оборота подакцизных товаров (Е-Акциз), тестирование которой продолжается с 1 марта 2025 года и завершится 1 января 2026 года.