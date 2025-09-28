Забарный удивил Францию дебютным голом: "Это было довольно легко"

Дебютный гол украинца

В матче седьмого тура Лиги 1 против "Осера" Забарный открыл счет после стандартного положения. Защитник подключился к атаке и замкнул передачу партнера.

"Мой гол? Это был стандарт. Каждый раз, когда мы получаем стандарт, это для нас возможность помочь команде и забить, и именно это я и сделал. На самом деле все было довольно легко: Витинья отдал пас, я увидел мяч и понял, что должен забить", - объяснил футболист после игры.

Реакция на победу

По словам украинца, его команда продемонстрировала уровень, достойный лидера чемпионата.

"Я думаю, что хорошо вернуться к игре, достойной лидера. Сегодня мы показали великолепный результат. Есть еще над чем работать, но хорошо, что нам удалось не пропустить гол, и теперь мы продолжаем двигаться вперед", - отметил Забарный.

Статистика и значение результата

Забарный отыграл все 90 минут и получил высокую оценку 8,1 балла от SofaScore.

Для него это первое результативное действие за ПСЖ, а в целом в карьере - лишь третий гол на клубном уровне.

Победа позволила парижскому клубу возглавить турнирную таблицу Лиги 1, набрав 15 очков.

Карьера во Франции

Илья дебютировал за ПСЖ 17 августа в матче против "Нанта" (1:0). С тех пор он уже провел 6 поединков в Лиге 1.

Контракт украинца с парижанами действует до 2030 года, а его трансфер обошелся клубу в 63 млн евро плюс бонусы.