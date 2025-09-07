Забарный остался без тренера: Луис Энрике попал в больницу после травмы

Во время международной паузы, вызванной матчами сборных, серьезную травму получил главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике. Испанский специалист неудачно упал с велосипеда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт парижан в соцсети Х (Twitter).
Инцидент произошел в пятницу, 5 сентября. 56-летний наставник ПСЖ во время велопрогулки упал и получил перелом ключицы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"После падения с велосипеда в эту пятницу тренер ПСЖ Луис Энрике был доставлен в отделение неотложной помощи и перенесет операцию из-за перелома ключицы", - говорится в заявлении клуба.
Специалиста доставили в больницу, где ему должны сделать операцию. В ПСЖ выразили поддержку главному тренеру и пожелали скорейшего выздоровления. Дополнительная информация о его состоянии появится позже.
Реабилитация после перелома ключицы у взрослых может длиться до 3-4 месяцев. Срастание кости обычно занимает около шести недель. В то же время вернуться к работе с командой Луис Энрике сможет уже через одну-две недели.
Стоит отметить, что именно испанский наставник настоял на трансфере украинца Ильи Забарного в ПСЖ, высоко оценив его игровые качества.
Луис Энрике возглавил "парижан" 3 июля 2023 года. Под его руководством клуб одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов, разгромив в финале миланский "Интер" (5:0).
Также ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА-2025, обыграв "Тоттенхэм" в серии пенальти (2:2, пен. 4:3).
Кроме того, за время работы испанца парижане дважды становились чемпионами Франции, выигрывали Кубок и Суперкубок страны.
Новый сезон Лиги 1 2025/26 ПСЖ начал с трех побед подряд и сейчас возглавляет турнирную таблицу.
Ранее мы уже сообщали о деталях недавнего трансфера Ильи Забарного в "Пари Сен-Жермен".
Также читайте, как Забарный покорил фанатов ПСЖ в дебютном матче.