"За 3 месяца оккупируют восток - ложь. Там они сломаются": Зеленский о фейках Кремля

Зеленский признал, что ситуация на поле боя непростая из-за численного превосходства врага, использования дронов и новых технологий. В то же время он подчеркнул, что Украина контролирует фронт и не позволяет оккупантам достичь заявленных целей, хотя их больше, чем наших военных на поле боя.

"Россияне очень стараются усиливать дезинформационную кампанию, гораздо лучше, чем на поле боя. Но я уверен, что они так много используют информации по востоку, понимая, что на востоке они сломаются. Я думаю, в ближайшие день-два мы услышим совершенно другую информацию. Пусть это комментирует наше военное командование", - заявил президент.

Зеленский отметил, что Москва делает ставку на информационное давление, ведь на фронте ее наступления терпят поражение.

По словам президента, попытки наступления на Сумском, Новопавловском и Покровском направлениях завершились для врага провалом. Все атаки за последние два месяца были остановлены и разбиты украинскими военными.

Глава государства также прокомментировал заявления о том, что Россия якобы способна захватить восток Украины за три месяца.

"То, что я слышал в Белом доме - как они продвигаются и чтоза 3 месяца они оккупируют восток нашего государства - ложь. Им не удастся это сделать за годы. Но никто не хочет годами воевать", - подчеркнул Зеленский.