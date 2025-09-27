ua en ru
Появились видео первых минут после циничного удара по Запорожью

Запорожье, Суббота 27 сентября 2025 13:05
Появились видео первых минут после циничного удара по Запорожью Фото: полиция показала видео первых минут после удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция показала первые минуты после вражеского удара по Запорожью в ночь на 27 сентября. Правоохранители одними из первых прибыли на место обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию в Telegram.

"Враг снова коварно атаковал наш город (Запорожье, - ред.) ударными БпЛА. Разрушениям подверглись магазины, нежилые помещения, повреждены транспортные средства", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские одними из первых прибыли на место, бросились на помощь и освободили женщину, которая оказалась заблокированной в разрушенном киоске.

Также правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд всех экстренных служб, чтобы ликвидация последствий атаки была максимально быстрой.

Удар по Запорожью

Около полуночи враг атаковал Запорожье ударными дронами. В городе возник пожар. Как известно, в результате атаки в Запорожье разрушен супермаркет АТБ.

По предварительным данным, в Запорожье повреждены две многоэтажки и нежилые помещения, а также автомобили.

Запорожье Война в Украине Атака дронов Полицейские
