Появились видео первых минут после циничного удара по Запорожью

Полиция показала первые минуты после вражеского удара по Запорожью в ночь на 27 сентября. Правоохранители одними из первых прибыли на место обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию в Telegram.

"Враг снова коварно атаковал наш город (Запорожье, - ред.) ударными БпЛА. Разрушениям подверглись магазины, нежилые помещения, повреждены транспортные средства", - говорится в сообщении.

Патрульные полицейские одними из первых прибыли на место, бросились на помощь и освободили женщину, которая оказалась заблокированной в разрушенном киоске.

Также правоохранители обеспечили беспрепятственный проезд всех экстренных служб, чтобы ликвидация последствий атаки была максимально быстрой.

