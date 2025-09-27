Поврежденные многоэтажки и 10 помещений: кадры последствий удара по Запорожью
В результате ночной атаки российских дронов по Запорожью пострадали две многоэтажки, авто и десять частных помещений бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и и.о. мэра Регину Харченко.
В ночь на 27 сентября враг нанес удар дронами по Запорожью. В результате атаки получили повреждения две многоэтажки, машины и нежилые помещения. Взрывная волна выбила десятки окон.
На месте работают коммунальные службы - закрывают выбитые окна в квартирах, помогают пострадавшим и осматривают территорию для безопасности жителей.
Также специалисты фиксируют масштаб разрушений.
РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки Россия выпустила по Украине 115 ударных беспилотников, 70 из которых "Шахеды". Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить или подавить 97 дронов противника разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Напомним, россияне в ночь на 27 сентября атаковали Запорожье дронами. Враг попал по объекту гражданской инфраструктуры. Без света остались почти 9 тысяч абонентов Запорожья. Кроме того, разрушен магазин АТБ.
Ранее мы писали, что 22 сентября Запорожье было атаковано КАБами. В результате обстрела горело двухэтажное здание, 5 автомобилей, а также известно о трех погибших.