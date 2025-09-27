Поврежденные многоэтажки и 10 помещений: кадры последствий удара по Запорожью

В результате ночной атаки российских дронов по Запорожью пострадали две многоэтажки, авто и десять частных помещений бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и и.о. мэра Регину Харченко.

В ночь на 27 сентября враг нанес удар дронами по Запорожью. В результате атаки получили повреждения две многоэтажки, машины и нежилые помещения. Взрывная волна выбила десятки окон. На месте работают коммунальные службы - закрывают выбитые окна в квартирах, помогают пострадавшим и осматривают территорию для безопасности жителей. Также специалисты фиксируют масштаб разрушений.