З'явилися відео перших хвилин після цинічного удару по Запоріжжю

Фото: поліція показала відео перших хвилин після удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Поліція показала перші хвилини після ворожого удару по Запоріжжю в ніч на 27 вересня. Правоохоронці одними з перших прибули на місце обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію в Telegram.

"Ворог знову підступно атакував наше місто (Запоріжжя, - ред.) ударними БпЛА. Руйнувань зазнали крамниці, нежитлові приміщення, пошкоджені транспортні засоби", - йдеться у повідомленні. Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце, кинулися на допомогу й визволили жінку, яка опинилася заблокованою у зруйнованому кіоску. Також правоохоронці забезпечили безперешкодний проїзд усіх екстрених служб, аби ліквідація наслідків атаки була максимально швидкою.

