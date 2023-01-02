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В России придумали бессмысленную причину удара по Макеевке и назвали число погибших

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Россия, Понедельник 02 января 2023 15:55
В России придумали бессмысленную причину удара по Макеевке и назвали число погибших Фото: в России придумали бессмысленную причину удара по Макеевке и назвали число погибших (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Татьяна Степанова

В оккупационных правоохранительных органах "ДНР" заявили, что якобы высокая сотовая активность военнослужащих в Макеевке Донецкой области нанесла удар по зданию ПТУ со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON обнаружил активность сотовой связи и местонахождение абонентов", - сообщили в оккупационных правоохранительных органах "ДНР".

В Минобороны России заявили, что в результате удара по Макеевке погибли 63 российских военнослужащих.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ, в свою очередь, говорит об уничтожении около 400 человек, местные паблики - о 600. А оккупанты ограничились 63 погибшими.

Напомним, в новогоднюю ночь было уничтожено профтехучилище в оккупированной Макеевке, где дислоцировались мобилизованные солдаты русской армии. Могли погибнуть до 600 захватчиков.

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