Газоизмерительную станцию "Суджа" обстреляли россияне, чтобы обвинить Украину, - Генштаб
Российские войска обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Оккупанты обвинили в этом Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Российская Федерация наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Так, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны", - говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.
По данным ВСУ, накануне враг обстрелял ГИС "Суджа" из артиллерии.
В Генштабе заявили, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.
"Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", - добавили в Генштабе ВСУ.
Пожар на станции в Судже
Напомним, в ночь на 21 марта появилась информация, что на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области начался масштабный пожар. В сети заявили об обстреле станции, а российские паблики обвинили Украину.
Огонь с территории станции видели в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.
Стоит отметить, что через станцию в Судже осуществлялся транзит российского газа через территорию Украины. Впрочем, с 1 января 2025 года транзит официально прекратился, Украина отказалась продлевать соглашение.
ГИС "Суджа" находилась под контролем Украины с лета 2024 года, когда Силы обороны начали операцию в Курской области.
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