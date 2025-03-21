Газоизмерительную станцию "Суджа" обстреляли россияне, чтобы обвинить Украину, - Генштаб

Российские войска обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Оккупанты обвинили в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Российская Федерация наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Так, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.

По данным ВСУ, накануне враг обстрелял ГИС "Суджа" из артиллерии.

В Генштабе заявили, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

"Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", - добавили в Генштабе ВСУ.