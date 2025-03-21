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Газоизмерительную станцию "Суджа" обстреляли россияне, чтобы обвинить Украину, - Генштаб

Суджа, Пятница 21 марта 2025 09:32
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Газоизмерительную станцию "Суджа" обстреляли россияне, чтобы обвинить Украину, - Генштаб Фото: Генштаб ВСУ опроверг заявления РФ об обстреле станции в Судже (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Оккупанты обвинили в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Российская Федерация наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Так, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.

По данным ВСУ, накануне враг обстрелял ГИС "Суджа" из артиллерии.

В Генштабе заявили, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

"Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", - добавили в Генштабе ВСУ.

Пожар на станции в Судже

Напомним, в ночь на 21 марта появилась информация, что на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области начался масштабный пожар. В сети заявили об обстреле станции, а российские паблики обвинили Украину.

Огонь с территории станции видели в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.

Стоит отметить, что через станцию в Судже осуществлялся транзит российского газа через территорию Украины. Впрочем, с 1 января 2025 года транзит официально прекратился, Украина отказалась продлевать соглашение.

ГИС "Суджа" находилась под контролем Украины с лета 2024 года, когда Силы обороны начали операцию в Курской области.

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