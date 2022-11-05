ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появились уточненные данные по пострадавшим из-за взрыва в Ровно

Новина українською →
Ровно, Суббота 05 ноября 2022 09:22
Появились уточненные данные по пострадавшим из-за взрыва в Ровно Фото: появились подробности взрыва в Ровно 4 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва в Ровно в пятницу, 4 ноября, пострадали трое людей, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ГСЧС Ровенской области.

"4 ноября в 20:50 г.Ровно, ул.Шухевича. Ограждение места происшествия и дежурство после приведения в действие взрывного устройства в результате травмированы 3 человека, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в одном из дворов города Ровно сегодня, 4 ноября, разразился боеприпас. В результате происшествия первоначально речь шла о 4 раненых, в том числе ребенок.

Напомним, ранее в Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов, в результате чего 15 человек получили ранения, в том числе 8 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Взрыв Взрыв боеприпасов
NEWS
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины