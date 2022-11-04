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В Ровно произошел взрыв боеприпаса: есть пострадавшие

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Ровно, Пятница 04 ноября 2022 22:40
В Ровно произошел взрыв боеприпаса: есть пострадавшие Фото: в Ровно взорвался боеприпас, пострадали несколько человек (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Константин Широкун

В одном из дворов города Ровно сегодня, 4 ноября, взорвался боеприпас. В результате происшествия ранены несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции в Ровенской области.

Сообщение о взрыве на улице Романа Шухевича поступило в полицию около 21 часа. Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке.

В Ровно произошел взрыв боеприпаса: есть пострадавшиеПо предварительной информации - пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи, бойцы роты полиции особого назначения, патрульные полицейские, спасатели.

В Ровно произошел взрыв боеприпаса: есть пострадавшиеПредварительно, на месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними общаются правоохранители.

В Ровно произошел взрыв боеприпаса: есть пострадавшие

Ранее мы писали, что в Ровно ожидаются веерные отключения света с 16 до 23 часов. Продолжительность зависит от возрастания нагрузки в области и отдельных участках потребления.

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Ровно Ровенская область полиция Взрыв
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