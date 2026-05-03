Появились спутниковые снимки, как Китай готовит флот гигантских стелс-дронов

Китай стремительно наращивает испытания сверхбольших стелс-беспилотников на своих наиболее закрытых объектах. Новые спутниковые снимки зафиксировали уникальные кадры сразу нескольких типов новейшей авиации, находящихся на одной площадке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военный портал The War Zone.
Самый большой аппарат получил неофициальное название "Монстр Малан" (некоторые эксперты идентифицируют его как WZ-X). Его масштабы впечатляют: размах крыльев составляет примерно 53 метра. Это соответствует габаритам американского стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. И на сегодня это самый большой беспилотник такого размера.
Рядом с "Монстром" заметили другой большой дрон. Он имеет специфическую форму, а размах его крыльев немного меньше - около 42 метров. Однако этот аппарат выглядит значительно массивнее.
Аналитики предполагают, что эти дроны имеют разные задачи:
Эти самолеты находятся в стадии активных полетов уже несколько месяцев. Китайская авиационная отрасль переживает взрывной рост инвестиций именно в этом сегменте, отмечает портал.
Пекин активно развивает концепцию "коллаборативных боевых самолетов", отмечают американские эксперты. Это беспилотные напарники для обычных истребителей. Такие дроны могут выполнять самые опасные задачи вместо людей.
Масштабы испытаний свидетельствуют: Пекин готовится к мощному технологическому противостоянию в небе. Пока что характеристики и точные названия большинства этих моделей остаются государственной тайной КНР.
Военные аналитики свидетельствуют, что США стремительно теряют мощность своих авианосцев. Многие из них на ремонте, а новые не строятся. Поэтому Штаты оставляют Тайвань без морской защиты, сосредоточившись на Иране. А вот Китай начинает догонять Пентагон в этой области.
В Пекине уже призвали Вашингтон "сделать правильный выбор" в отношении Тайваня ради мира в мире. Тайваньский вопрос остается "самым большим источником риска" в отношениях между двумя странами.
Тем временем Тайвань перешел в состояние повышенной готовности из-за фиксации кораблей Китая. Китайский эсминец и фрегат вошли в воды, где расположены крупные военно-морские и военно-воздушные тайваньские базы.