Ночной обстрел Днепра: ряд домов без воды и света, повреждено учебное заведение
Российские войска сегодня ночью, 7 августа, атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела часть города осталась без света и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Днепра Бориса Филатова и Telegram ГСЧС.
"В результате очередного обстрела Днепра по городу повреждено всего 13 многоэтажек. У людей в домах разбило более 300 окон. В одном из районов после вражеской атаки ряд домов остались без воды и света. Над восстановлением работают профильные службы", - отметил Филатов.
Мэр города также подчеркнул, что также зафиксированы убытки в частном секторе. Также взрывами повреждено одно из учебных заведений.
По данным ГСЧС, в Днепре в результате вражеской атаки травмированы трое мирных жителей. Также повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, уничтожено административное здание, разрушениям подверглось и транспортное предприятие.
Удар РФ по Украине 7 августа
Напомним, сегодня ночью российские захватчики атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.
В Павлограде в результате атаки загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе горело здание, которое не эксплуатируется, а в самом Кривом Роге - модульный дом. Глава Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что в Кривом Роге зафиксировано попадание 10 "Шахедами".
Уже утром, 7 августа, взрыв прогремел в Николаеве. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу.