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"С россиянами тяжело". Зеленский впервые высказался о переговорах в Абу-Даби

17:09 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинской делегации тяжело вести переговоры с россиянами в Абу-Даби.

Об этом глава украинского государства заявил во время дискуссии в Копенгагенском университете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.LIVE".

У президента попросили рассказать о переговорах с США и Россией, которые проходят в Абу-Даби.

"Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами тяжело. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья", - ответил Зеленский.

Он уточнил, что переговоры в Абу-Даби сосредоточены на гуманитарных вопросах, в том числе и на обменах пленными.

Обновлено 17:14

Президент Зеленский у себя в Telegram уточнил, что переговоры с Россией и США в Абу-Даби были конструктивными и достаточно содержательными.

"Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет", - отметил он.

Также детально обсуждались гарантии безопасности для Украины и фундамент их функционирования. Поднимался вопрос и шагов для деэскалации.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 10 ноября, после длительного перерыва возобновился трехсторонний формат переговоров Украины, США и России. Переговорные команды трех стран встретились в Абу-Даби.

По состоянию на 17:00 первый раунд переговоров уже завершился.

Глава украинской делегации, начальник Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, комментируя переговоры, отметил, что Украина хочет добиться длительного мира, а также ожидает получить от партнеров гарантии безопасности.

Источники РБК-Украина отметили, что одной из тем обсуждений стала возможность большого обмена пленными между Украиной и Россией.

Детальнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

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