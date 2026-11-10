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"З росіянами важко". Зеленський вперше висловився про переговори в Абу-Дабі

17:09 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українській делегації важко вести переговори з росіянами в Абу-Дабі.

Про це глава української держави заявив під час дискусії у Копенгагенському університеті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.LIVE".

У президента попросили розповісти про переговори зі США та Росією, які відбуваються в Абу-Дабі.

"Я щойно спілкувався з нашою командою в Абу-Дабі. З росіянами важко. Вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі", - відповів Зеленський.

Він уточнив, що переговори в Абу-Дабі зосереджені на гуманітарних питаннях, у тому числі на обмінах полоненими.

Оновлено 17:14

Президент Зеленський у себе в Telegram уточнив, що переговори з Росією та США в Абу-Дабі були конструктивними та досить змістовними.

"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет", - зазначив він.

Також детально обговорювалися гарантії безпеки для України та фундамент їхнього функціонування. Порушувалося питання та кроків для деескалації.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, після тривалої перерви відновився тристоронній формат переговорів України, США та Росії. Переговорні команди трьох країн зустрілися у Абу-Дабі.

Станом на 17:00 перший раунд переговорів вже завершився.

Глава української делегації, начальник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, коментуючи переговори, зазначив, що Україна хоче досягти тривалого миру, а також очікує отримати від партнерів гарантії безпеки.

Джерела РБК-Україна зазначили, що однією з тем обговорень стала можливість великого обміну полоненими між Україною та Росією.

Детальніше про переговори - у матеріалі РБК-Україна.

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