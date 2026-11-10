"З росіянами важко". Зеленський вперше висловився про переговори в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українській делегації важко вести переговори з росіянами в Абу-Дабі.
Про це глава української держави заявив під час дискусії у Копенгагенському університеті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.LIVE".
У президента попросили розповісти про переговори зі США та Росією, які відбуваються в Абу-Дабі.
"Я щойно спілкувався з нашою командою в Абу-Дабі. З росіянами важко. Вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі", - відповів Зеленський.
Він уточнив, що переговори в Абу-Дабі зосереджені на гуманітарних питаннях, у тому числі на обмінах полоненими.
Оновлено 17:14
Президент Зеленський у себе в Telegram уточнив, що переговори з Росією та США в Абу-Дабі були конструктивними та досить змістовними.
"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет", - зазначив він.
Також детально обговорювалися гарантії безпеки для України та фундамент їхнього функціонування. Порушувалося питання та кроків для деескалації.
Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, після тривалої перерви відновився тристоронній формат переговорів України, США та Росії. Переговорні команди трьох країн зустрілися у Абу-Дабі.
Станом на 17:00 перший раунд переговорів вже завершився.
Глава української делегації, начальник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, коментуючи переговори, зазначив, що Україна хоче досягти тривалого миру, а також очікує отримати від партнерів гарантії безпеки.
Джерела РБК-Україна зазначили, що однією з тем обговорень стала можливість великого обміну полоненими між Україною та Росією.
Детальніше про переговори - у матеріалі РБК-Україна.