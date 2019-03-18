У Південній Кореї заявили, що немає ознак підготовки до запуску ракети КНДР

Проте міністр оборони країни заявив, що є ознаки продовження ядерної діяльності в КНДР

Пока рано говорить о том, является ли недавняя деятельность на ракетных объектах Северной Кореи подготовкой к запуску ракеты. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду на парламентских слушаниях в понедельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство напоминает, что в начале марта несколько американских аналитических центров и южнокорейские официальные лица сообщили, что спутниковые снимки показывают возможную подготовку КНДР к запуску ракеты, которую использовали в прошлом для запуска спутников.

"Поспешно называть это деятельностью, связанной с ракетами", - заявил министр обороны, добавив, что правительство Южной Кореи "не видит никаких действий КНДР, предпринимаемых для запуска ракеты".

При этом он сказал, что есть признаки продолжения ядерной деятельности в Северной Корее.

Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью заявил, что лидер Северной Корею Ким Чен Ын был еще не готов пойти на необходимые шаги для подписания ядерного соглашения с США.

Добавим, что Северная Корея может приостановить ядерные переговоры с США. Замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй обвинила высших должностных лиц США в срыве саммита в Ханое с участием лидеров обеих стран и заявила, что Пхеньян может приостановить переговоры и вернуться к ракетным и ядерным испытаниям, если Вашингтон не пойдет на уступки.