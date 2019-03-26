Південна Корея проситиме у США продовжити санкційний "імунітет" у протиіранському пакеті

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Сеул планує надалі купувати нафту в Ірану

Представники уряду Південної Кореї під час візиту до Вашингтона проситимуть у Сполучених Штатів продовжити період імунітету для уникнення санкцій проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

На зустріч вирушать заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з економічних питань Юн Кан-Хюн та інші лідери. Переговори триватимуть з представниками Державного департаменту США в середу і четвер.

"Сторони обговорять можливість продовження режиму імунітету для окремих країн від американських антиіранських санкцій, зокрема для Сеула, який хоче й далі імпортувати іранську нафту", - повідомили в уряді країни.

Додамо, дія імунітету на санкції щодо Ірану, запроваджених торік у листопаді для низки країн-партнерів США, закінчується у травні.

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів щодо Ірану.