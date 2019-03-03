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Нетаньяху заявив, що Ізраїль не потерпить присутність Ірану в Сирії

Новини » Політика    03.03.2019 - 19:38
Нетаньяху заявив, що Ізраїль не потерпить присутність Ірану в Сирії
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Ізраїль має намір продовжувати військові дії проти Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що вони мають намір рішуче домагатися виведення збройних сил Ірану з території Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

На засіданні уряду Ізраїлю за підсумками візиту в РФ Нетаньяху повідомив, що дав недвозначно зрозуміти те, що вони будуть продовжувати військові дії проти Ірану.

"Я недвозначно дав зрозуміти, що Ізраїль не допустить постійної військової присутності Ірану в Сирії, а також те, що ми будемо продовжувати військові дії проти нього", - заявив Нетаньяху.

Також він заявив, що зміг домовитися з Путіним про взаємодію в питанні виведення іноземних військ з території Сирії.

"Ми з президентом Путіним також домовилися про спільну мету: виведення іноземних військ, які прибули до Сирії після початку громадянської війни. Ми домовилися також створити разом з іншими учасниками спільну групу для досягнення цієї мети", - повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, Нетаньяху і Путін обговорили військове присутність Ірану в Сирії. Нетаньяху намагався переконати Путіна, що Ірану не можна дозволяти закріпити присутність в Сирії.

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