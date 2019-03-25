ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Білому домі виникли розбіжності з санкцій проти Ірану, - NBC

Новини » Політика    25.03.2019 - 01:21
У Білому домі виникли розбіжності з санкцій проти Ірану, - NBC
Фото: Білий дім (outreach.senate.gov)

Частина радників Трампа виступають за дозвіл деяким країнам продовжувати закуповувати іранську нафту

Серед чиновників адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа виникли розбіжності через можливе подальше посилення санкцій проти Ірану. Про це повідомили джерела в Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Згідно з інформацією співрозмовників телеканалу, частина радників президента виступають за стимулювання поставок ліків до Ірану і дозвіл деяким країнам продовжувати закуповувати іранську нафту.

Раніше Швейцарія запропонувала США організувати гуманітарний канал, яким європейські компанії могли б поставляти в Іран ліки і медичне обладнання без застосування проти них американських санкцій, і частина чиновників Білого дому хочуть прийняти цю пропозицію.

У Білому домі також обговорюється доцільність продовження на новий строк винятків із заборони на імпорт іранської нафти, що чинні зараз для восьми держав.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів підготувало новий пакет санкцій проти Ірану у зв'язку з розробкою ядерної програми. Санкціїї запроваджуються проти 14 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до діяльності іранської Організації оборонних інновацій та досліджень (SPND).

США запроваджують нові санкції проти Ірану Трамп розпорядився скасувати нові санкції проти КНДР
Новини України ІранБілий дімСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся