Південний кордон США в безпеці, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Трамп відзначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових щодо захисту південного кордону

Президент США Дональд Трамп заявив, що південний кордон країни знаходиться у безпеці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп відзначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових по захисту південного кордону.

"Люди з великих караванів, які прямували в нашу країну, не змогли пройти через наші недавно побудовані паркани, прикордонників і військових. Зараз вони залишаються у Мексиці або повертаються у свої країни. Наші силовики виконали фантастичну роботу по захисту нашого південного кордону", - зазначив президент США.

Він вважає, що будівництво "Великої стіни" було б більш простим і не таким дорогим рішенням.

"Однак "Велика" стіна була б набагато простішим і дешевшим рішенням... Але демократи з суто політичних причин ... не хочуть безпеки кордонів. Вони хочуть відкритих кордонів для усіх, а це призводить до великомасштабних злочинів і хвороб. Наш південний кордон тепер безпечний і залишиться таким", - підкреслив американський лідер.

Нагадаємо, на початку грудня Трамп заявив, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 млрд доларів щорічно, а охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше.

Як писало РБК-Україна раніше, глава США анонсував, що у разі необхідності влада закриє весь південний кордон країни. Трамп заявив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом.

Підкреслимо також, Трамп дозволив військовим на американо-мексиканському кордоні відкривати вогонь на ураження у разі крайньої необхідності. "Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на ураження, однак у мене немає вибору", - заявляв президент США.