Южаніна звинувачує ДФС у блокуванні розмитнення "євроблях"

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі нерозмитненими залишаються 700 автомобілів

Голова комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна переконана, що митне оформлення автомобілів на всіх митницях блокується через саботаж Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Южаніної.

Вона зазначила, що блокування митного оформлення почалося ще в понеділок. Унаслідок цього, станом на п'ятницю 7 грудня, нерозмитненими залишаються 700 автомобілів.

"Виявляється, що починаючи з понеділка практично на всіх митницях блокується митне оформлення транспортних засобів. На сьогодні таких автівок налічується вже майже 700", - написала Южаніна.

За її словами, організатором такої затримки є виконувач обов’язків заступника голови ДФС Віктор Кривіцький, який відповідає за митний напрям.

"Причиною є вигадана ним нова система перевірки митної вартості на рівні центрального апарату Державної фіскальної служби без фізичної присутності самого авто", - пояснила Южаніна.

Вона заявила, що через цю ситуацію звернеться до НАБУ, яке має надати "компетентну оцінку".

Раніше повідомлялося, що у Верховній раді не розглядають можливість продовження пільгового періоду для розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

РБК-Укрїна писало, що станом на понеділок, 3 грудня, в Україні розмитнили 244 автомобілі на "єврономерах".