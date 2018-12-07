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Южаніна звинувачує ДФС у блокуванні розмитнення "євроблях"

Новини » Політика    07.12.2018 - 20:43
Южаніна звинувачує ДФС у блокуванні розмитнення "євроблях"
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі нерозмитненими залишаються 700 автомобілів

Голова комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна переконана, що митне оформлення автомобілів на всіх митницях блокується через саботаж Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Южаніної.

Вона зазначила, що блокування митного оформлення почалося ще в понеділок. Унаслідок цього, станом на п'ятницю 7 грудня, нерозмитненими залишаються 700 автомобілів. 

"Виявляється, що починаючи з понеділка практично на всіх митницях блокується митне оформлення транспортних засобів. На сьогодні таких автівок налічується вже майже 700", - написала Южаніна. 

За її словами, організатором такої затримки є виконувач обов’язків заступника голови ДФС Віктор Кривіцький, який відповідає за митний напрям.

"Причиною є вигадана ним нова система перевірки митної вартості на рівні центрального апарату Державної фіскальної служби без фізичної присутності самого авто", - пояснила Южаніна. 

Вона заявила, що через цю ситуацію звернеться до НАБУ, яке має надати "компетентну оцінку". 

Южаніна звинувачує ДФС у блокуванні розмитнення &quot;євроблях&quot;

Раніше повідомлялося, що у Верховній раді не розглядають можливість продовження пільгового періоду для розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

РБК-Укрїна писало, що станом на понеділок, 3 грудня, в Україні розмитнили 244 автомобілі на "єврономерах".

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Новини України евробляхиНіна Южаніна
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