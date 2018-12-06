У Раді не планують збільшувати період пільгового розмитнення "євроблях"

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Южаніна підкреслила, що питання продовження пільгового періоду розмитнення не розглядається

У Верховній раді не розглядають можливість продовження пільгового періоду для розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Слід зазначити, що тимчасовий порядок розмитнення автомобілів на "євробляхах" був затверджений у ході засідання Кабміну 28 листопада.

"Питання продовження пільгового періоду розмитнення не розглядається. Я вже пояснила це питання. Якщо не встигають - встигнуть. Є 180 днів. Після пільгового режиму буде непільговий режим", - заявила Южаніна.

Нагадаємо, у Державній фіскальній службі повідомили, що станом на понеділок, 3 грудня, в Україні розмитнили 244 автомобіля на "єврономерах".

Як писало РБК-Україна раніше, першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тисячі доларів.

У ДФС відзначили, що протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності нового закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50% -ою знижкою.

Так, 23 листопада глава держави Петро Порошенко підписав законопроекти №8487 і №8488 про нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилення штрафів за порушення термінів розмитнення "євроблях" відповідно. Дані закони парламент схвалив 8 листопада.