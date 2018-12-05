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В Украине растаможено 244 "евробляхи" по состоянию на начало недели, - ГФС

Новости » Общество    05.12.2018 - 11:40
В Украине растаможено 244 "евробляхи" по состоянию на начало недели, - ГФС
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Временный порядок растаможки автомобилей на "евробляхах" был утвержден 28 ноября

По состоянию на понедельник, 3 декабря, в Украине растаможили 244 автомобиля на "еврономерах". Об этом на запрос РБК-Украина сообщили в Государственной фискальной службе.

Отметим, что временный порядок растаможивания был утвержден 28 ноября.

"По состоянию на 3 декабря 2018 года в свободное обращение на таможенной территории Украины оформлено 244 транспортных средства личного пользования с иностранной регистрацией", - сообщили в ГФС.

Напомним, первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тыс. долларов.

В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-й скидкой.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 ноября глава государства Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах.

Верховная рада Украины 8 ноября приняла во втором чтении два законопроекта №8487 и №8488 о новой модели налогообложения легковых автомобилей и ужесточении штрафов за нарушение сроков растаможки "евроблях" соответственно.

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