Южанина обвиняет ГФС в блокировании растаможки "евроблях"

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нерастаможенными остаются 700 автомобилей

Председатель комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина уверена, что таможенное оформление автомобилей на всех таможнях блокируется из-за саботажа Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Южаниной.

Она отметила, что блокирование таможенного оформления началось еще в понедельник. Вследствие этого, по состоянию на пятницу 7 декабря, остаются нерастаможенными 700 автомобилей.

"Оказывается, что начиная с понедельника практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. На сегодня таких автомобилей насчитывается уже около 700", - написала Южанина.

По ее словам, организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий, который отвечает за таможенное направление.

"Причиной является придуманная им новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - пояснила Южанина.

Она заявила, что из-за этой ситуации обратится в НАБУ, которое должно дать "компетентную оценку".

Ранее сообщалось, что в Верховной раде не рассматривают возможность продление льготного периода растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

РБК-Укрина писало, что по состоянию на понедельник, 3 декабря, в Украине растаможили 244 автомобили на "еврономерах".