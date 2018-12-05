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В Україні розмитнено 244 "євробляхи" станом на початок тижня, - ДФС

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 11:40
В Україні розмитнено 244 "євробляхи" станом на початок тижня, - ДФС
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тимчасовий порядок розмитнення автівок на "євробляхах" був затверджений 28 листопада

Станом на понеділок, 3 грудня, в Україні розмитнили 244 автомобілі на "єврономерах". Про це на запит РБК-Україна повідомили в Державній фіскальній службі.

Зазначимо, що тимчасовий порядок розмитнення був затверджений 28 листопада.

"Станом на 3 грудня 2018 року у вільний обіг на митній території України оформлено 244 транспортних засоби особистого користування з іноземною реєстрацією", - повідомили у ДФС.

Нагадаємо, першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів.

У ДФС відзначили, що протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності нового закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50%-ою знижкою.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 листопада глава держави Петро Порошенко підписав законопроекти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів на єврономерах.

Верховна рада України 8 листопада прийняла у другому читанні два законопроекти №8487 і №8488 про нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилення штрафів за порушення термінів розмитнення "євроблях" відповідно.

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