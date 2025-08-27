Ювелирная работа ВСУ: дроны "Корсар" сожгли танк и технику врага на Покровском направлении

Украинские дроны-камикадзе из батальона "Корсар" нанесли точные удары по технике оккупантов на Покровском направлении. В результате атаки был уничтожен российский танк и несколько мотоциклов, которыми враг пытался передвигаться по фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".

"Враже, каждый шаг твой видим, каждое движение фиксируем. Работаем ювелирно и точно в цель - минус вражеские мотоциклы и танк. Продолжаем боевую работу на Покровском направлении. Батальон беспилотных систем "Корсар" дальше следит и минусует все российское!", - отметили военные.

"На Покровском направлении уничтожили вражеские мотоциклы и танк. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" работают ювелирно и точно в цель", - заявили военные.

Ситуация на фронте

Заметим, что более трех лет назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор оккупанты ежедневно осуществляют массированные обстрелы украинских населенных пунктов.

Под ударами оказываются мирные жители, а также гражданская инфраструктура - жилые дома, школы, больницы. Оккупанты активно применяют артиллерию, авиацию, ракеты и беспилотники.

Украинские Силы обороны дают отпор врагу и наносят ему потери на всех участках фронта. Только за минувшие сутки, 26 августа, зафиксировано около 180 боевых столкновений.

В утренней сводке 27 августа Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную ситуацию на ключевых направлениях и показал карты боевых действий. По его данным, за последние сутки потери российских войск достигли почти тысячи человек.

Кроме того, в ночь на 27 августа Воздушные силы Украины успешно отбили очередную массированную атаку беспилотников.