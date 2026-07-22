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Юпитер мог запустить космическую бомбардировку Земли: ученые объяснили как

19:18 22.07.2026 Ср
2 мин
Какие последствия для Солнечно системы?
aimg Ольга Завада
Юпитер мог запустить космическую бомбардировку Земли: ученые объяснили как Солнечное тепло растянуло астероидную бомбардировку на миллионы лет (фото: Unsplash)
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Сверхмощное столкновение астероидов могло изменить историю солнечной системы. Новое исследование показало, что после разрушения большого космического тела Землю, Луна и Марс в течение длительного времени бомбили его обломки.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике The Planetary Science Journal.

Гравитационный резонанс Юпитера

Главной причиной того, что обломки астероида Евлалии попали во внутренние планеты Солнечной системы, стало расположение родительского астероида.

Он распался в непосредственной близости от зоны так называемого среднего движения орбитального резонанса с Юпитером (J3:1). В этой области астероид совершает три оборота вокруг Солнца за один оборот Юпитера - это приводит к регулярным гравитационным толчкам со стороны газового гиганта.

Фазы миграции отломков:

Первоначальный выброс: около 50 процентов фрагментов распадённого тела попали в зону резонанса J3:1 сразу после столкновения. Это привело к быстрому всплеску падения метеоритов на поверхность Луны, Земли и Марса.

Вторичная миграция: остальные 25 процентов смещались в сторону резонансной зоны постепенно в течение 100-150 миллионов лет под действием эффекта Ярковского - слабого реактивного импульса, возникающего из-за неравномерного поглощения и излучения солнечного тепла поверхностью астероида.

Юпитер мог запустить космическую бомбардировку Земли: ученые объяснили как

Исследование связало катастрофический распад материнского тела Евлалии с ударным потоком, ударившим по Луне и планетам земной группы 800 миллионов лет назад (схема: Юго-Западный исследовательский институт, Дон Дэвис)

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Следы на Луне

Поскольку Земля постоянно меняет свой рельеф из-за тектоники плит, вулканизма и эрозии, геологические свидетельства событий, древнее 650 миллионов лет, на нашей планете почти не сохранились.

Тем не менее Луна служит стабильной "летописью" космических катаклизмов. Возраст лунных кратеров и анализ образцов ударного стекла, доставленных миссиями Apollo, подтверждают резкий рост количества падений крупных астероидов именно 800 миллионов лет назад.

Последствия для Земли и Марса

Учитывая больший размер и более сильную гравитацию Земли, на каждый большой удар по Луне приходилось около 20 аналогичных или больших столкновений с нашей планетой.

Пик бомбардировки совпадает с периодом глобального похолодания и существенными изменениями в земной биосфере.

На Марсе эти удары вызвали мощные сейсмические волны и совпали с заметным всплеском вулканической активности.

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