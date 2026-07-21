Тайна звезды, которая смущала астрономов более тысячи лет, наконец-то раскрыта

Более тысячи лет астрономов смущало несоответствие в старинных звездных каталогах. Звезду Тета Эридана в древности описывали гораздо ярче, чем она есть сегодня. Теперь исследователи предложили физическое объяснение этой загадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование астрофизиков, опубликованное на сервере препринтов arXiv .

Загадка "забытой" яркой звезды

Античные и средневековые астрономы последовательно относили Тету Эридану к самым ярким объектам ночного неба. В частности, древнегреческий астроном Гипарх еще в 129 году до н. э. описывал ее как самую яркую и южную звезду созвездия.

Через два столетия Клавдий Птолемей в своем "Альмагесте" отнес ее в список 13 самых ярких звезд всего неба. Даже в 964 году н. е. персидский ученый аль-Суфи все еще приписывал ей первую звездную величину.

Созвездие Эридана в труде Иоганна Байера "Уранометрия", опубликованном в 1603 году. (источник: arXiv)

Ситуация кардинально изменилась в 1603 году, когда голландский мореплаватель и исследователь Фредерик де Хаутман составил новый каталог южного неба, в котором предоставил Тете Эридана лишь третью величину.

Интересно, что такая характеристика полностью соответствует ее современному состоянию.

Южная часть созвездия Эридана, сфотографированная в городе Жакутинга (штат Минас-Жерайс, Бразилия) 22 марта 2026 года (фото: Идель Вайсберг и Боаз Кац)

Долгое время ученые считали эти описания обычной ошибкой писцов или путаницей со значительно более яркой звездой Альфой Эридана (Ахернар).

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Физика опасного соседства

Современные наблюдения показывают, что Тета Эридана на самом деле является тройной системой.

Ее основу составляет тесная внутренняя пара звезд с массами примерно 2,3 и 2,2 масс Солнца. Они вращаются на расстоянии всего 0,083 астрономической единицы друг от друга - это около пятой части расстояния от Меркурия до Солнца.

Оба светила заполняют примерно 80% своей полости Роша.

Это критическая граница, за которой собственное гравитационное влияние звезды перестает удерживать ее вещество, и она начинает перетекать на соседний объект.

Большая звезда системы недавно завершила горение водорода в ядре и находится на переходной эволюционной стадии.

Это объясняет вспышку в прошлом:

При расширении звезды на ранее более удлиненной орбите произошел активный переток вещества на соседний компонент.

Этот процесс выделил колоссальное количество энергии, обеспечив дополнительное сияние, которое длилось около тысячи лет.

Постепенная утрата массы и гравитационное взаимодействие округлили орбиту, успокоив систему до нынешнего состояния.

Новые расчеты астрофизиков подтверждают, что давние наблюдатели не ошибались.

Между 2000 и 1000 годами Тета Эридана действительно сияла визуально в десять раз ярче из-за масштабных эволюционных процессов внутри тесной двойной системы.