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У Юнкера поки не знають точної дати зустрічі із Зеленським

Новини » Вибори 2019    24.04.2019 - 14:49
У Юнкера поки не знають точної дати зустрічі із Зеленським
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/eu2018bg)

Сторони ведуть переговори про зустріч

Переговори про майбутню зустріч президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера з обраним на вибори 2019 президентом України Володимиром Зеленським ще тривають, конкретної дати ще немає. Про це повідомив офіційний представник ЄК Олександр Винтерстайн в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

Винтерстайн повідомив цю інформацію на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на питання про можливість проведення такої зустрічі ще до інавгурації.

"У мене немає конкретної дати. Команди контактують один з одним, і як тільки буде можливість, буде і зустріч", - сказав він.

Раніше Юнкер спільно з президентом Європейської ради Дональдом Туском направили вітальний лист Зеленському, в якому висловилися за швидку зустріч.

РБК-Україна писало, що вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель поговорила по телефону з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським і запросила його відвідати Німеччину.

Крім того Єнс Столтенберг запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру НАТО. На візит Зеленського також сподіваються в Польщі.

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