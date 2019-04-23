Меркель запросила Зеленського відвідати Німеччину

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Меркель заявила, що Німеччина продовжить допомагати Україні в реформах

Канцлер Німеччини Ангела Меркель поговорила по телефону з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським. Про це повідомляє прес-служба уряду ФРН.

Повідомляється, що Меркель привітала Зеленського з перемогою і запросила відвідати Німеччину.

Крім того, канцлер зазначила, що Німеччина продовжить допомагати Україні в реформах, а також буде підтримувати право на суверенітет і територіальну цілісність.

У свою чергу Зелеснкий подякував Меркель за підтримку України і висловив зацікавленість у прогресі в нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах президента України. Тоді Меркель привітала Зеленського з обранням і зазначила, що з часів Революції гідності відносини Німеччини та України активізувалися в значній мірі, у тому числі в політичному, економічному, соціальному і культурному плані.

Зазначимо, Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів.

За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.