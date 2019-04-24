У Юнкера пока не знают точной даты встречи с Зеленским

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/eu2018bg)

Стороны ведут переговоры о встрече

Переговоры о будущей встрече президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера с избранным на выборах 2019 президентом Украины Владимиром Зеленским еще продолжаются, конкретной даты еще нет. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Александр Винтерстайн в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

Винтерстайн сообщил эту информацию на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи еще до инаугурации.

"У меня нет конкретной даты. Команды контактируют друг с другом, и как только будет возможность, будет и встреча", - сказал он.

Ранее Юнкер совместно с президентом Европейского совета Дональдом Туском направили поздравительное письмо Зеленскому, в котором высказались за скорейшую встречу.

РБК-Украина писало, что вчера канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским и пригласила его посетить Германию.

Кроме того Йенс Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО. На визит Зеленского также надеятся в Польше.