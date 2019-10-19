Юнкер закликав країни ЄС сформувати 7-річну фінансову перспективу союзу

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/european_parliament)

Багаторічна фінансова перспектива приймається один раз на сім років і регулює обсяги доходів і витрат ЄС

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав лідерів держав і урядів країн Євросоюзу опрацювати багаторічну фінансову рамкову перспективу співдружності, бо від цього рішення залежить реалізація вже прийнятих і відкриття нових програм у рамках спільної європолітики. Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками Європейської ради в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ми говорили про багаторічну фінансову перспективу на 7 років, в якій не так багато нових елементів. Я нагадав Європейській раді, що ми маємо зобов'язання сформувати цю багаторічну фінансову рамкову перспективу швидко. Ми не можемо втрачати роки, адже це позначиться на наших дослідженнях і на програмі Erasmus (студентських обмінів), а саме це було одним з видатних тріумфів Євросоюзу протягом кількох минулих років", - сказав президент Єврокомісії.

За підсумками засідання Європейської ради лідери держав і урядів ЄС прийняли резолюцію, яка доручає Єврокомісії уявити сформований і конкретизований цифрами пакет документів для переговорів щодо багаторічної фінансової рамкової перспективи до наступного саміту ЄС у грудні 2019 року.

Багаторічна фінансова перспектива приймається один раз на сім років і регулює обсяги доходів і витрат. Багаторічну фінансову перспективу повинна одноголосно прийняти Рада ЄС.

Нагадаємо, Європарламент 16 липня затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 виступили "проти".

10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде 8 віце-президентів, а також 18 членів комісії.

Європейський парламент вирішив на місяць відкласти початок роботи нового складу Єврокомісії, яка мала стартувати 1 листопада.