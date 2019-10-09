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Юнкер вважає обмеженим прогрес щодо Brexit-угоди

Новини » В світі    09.10.2019 - 23:58
Юнкер вважає обмеженим прогрес щодо Brexit-угоди
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/european_parliament)

Голова Єврокомісії сподівається на прогрес у досягнення угоди щодо Brexitї найближчими днями

Лідери Європейського союзу (ЄС) звинуватили прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона в просуванні неконструктивних та непевних ідей для вирішення питання ірландського кордону та відкинули британські пропозиції щодо виходу країни зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Головний переговорник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз потребує дієвих рішень "сьогодні, а не завтра".

Водночас, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що "не виключає" досягнення угоди щодо виходу Великої Британії найближчими днями, однак вважає прогрес обмеженим.

Тим часом британський прем’єр заявив, що залишається "обережно оптимістичним" щодо Brexitї-угоди.

Нагадаємо, як заявив голова Європарламенту Давид Сасоллі, Європарламент готовий дати нову відстрочку Великій Британії, якщо вона знадобиться для проведення нового референдуму або дострокових виборів в Об'єднаному королівстві.

Раніше повідомлялося, що британський парламент планує провести позачергове засідання 19 жовтня, де буде вирішуватися питання Brexit. Засідання пройде після саміту ЄС, на якому мають вирішити чи угоди чи ні.

Також РБК-Україна писало, що у Європарламенті не бачить прогресу в переговорах з Brexit. За словами Сассолі, Джонсон дав невизначені відповіді щодо збереження відкритого кордону між Ірландією (ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).

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Новини України ЕвросоюзВеликобританияЖан-Клод ЮнкерBrexit
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