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Європарламент відклав початок роботи нової Єврокомісії

Новини » Політика    16.10.2019 - 20:15
Європарламент відклав початок роботи нової Єврокомісії
Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

Рішення було ухвалене через те, що європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів

Європейський парламент вирішив на місяць відкласти початок роботи нового складу Єврокомісії, яка мала стартувати 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, запропоновані екс-міністеркою оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн, яка має очолити Європейську комісію.

Тепер фон дер Ляєн має за цей час знайти нові кандидатури від цих країн.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн окреслила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання по прискоренню асоціацію з Україною, а також з Грузією.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що наступний глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що новий склад Єврокомісії може не заробити вчасно через затримки у слуханнях у Європарламенті. За його словами, Єврокомісія не почне працювати до 1 грудня.

Крім того, 10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде вісім віце-президентів, а також 18 членів комісії.

Відзначимо, Європарламент 16 липня затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 виступили "проти".

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