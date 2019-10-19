Юнкер призвал страны ЕС сформировать 7-летнюю финансовую перспективу союза

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com/european_parliament)

Многолетняя финансовая перспектива принимается один раз на семь лет и регулирует объемы доходов и расходов ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал лидеров государств и правительств стран Евросоюза проработать многолетнюю финансовую рамочную перспективу содружества, ибо от этого решения зависит реализация уже принятых и открытия новых программ в рамках совместной европолитики. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам Европейского совета в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня мы говорили о многолетней финансовой перспективе на 7 лет, в которой не так много новых элементов. Я напомнил Европейскому совету, что мы имеем обязательства сформировать эту многолетнюю финансовую рамочную перспективу быстро. Мы не можем терять годы, ведь это отразится на наших исследованиях и на программе Erasmus (студенческих обменов), а именно это было одним из выдающихся триумфов Евросоюза в течение нескольких прошлых лет", - сказал президент Еврокомиссии.

По итогам заседания Европейского совета лидеры государств и правительств ЕС приняли резолюцию, которая поручает Еврокомиссии представить сформированный и конкретизированный цифрами пакет документов для переговоров относительно многолетней финансовой рамочной перспективы до следующего саммита ЕС в декабре 2019 года.

Многолетняя финансовая перспектива принимается один раз на семь лет и регулирует объемы доходов и расходов. Многолетнюю финансовую перспективу должен единогласно принять Совет ЕС.

Напомним, Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 выступили "против".

10 сентября Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Европейской комиссии. Сообщается, что в Еврокомиссии будет 8 вице-президентов, а также 18 членов комиссии.

Европейский парламент решил на месяц отложить начало работы новый состав Еврокомиссии, которая должна была стартовать 1 ноября.