Юнкер відмовився відновити переговори про умови Brexit

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit. Про це пише The Guardian.

Наголошується, що Юнкер назвав нинішній варіант договору "найкращим і єдино можливим". При цьому він заявив, що ЄС готовий проаналізувати пропозиції Джонсона на предмет їхньої відповідності до існуючої угоди.

Раніше новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде з складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом. При цьому він зазначив, що слід підготувати і варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

РБК-Україна писало, що західні ЗМІ повідомляли про наміри Європейського союзу відхилити будь-які спроби Лондона виключити з тексту угоди про Brexit положення про режим так званого "бэкстопа" - рішення, що дозволить Північній Ірландії залишатися в митному союзі ЄС і єдиному європейському ринку після Brexit.

Нагадаємо, екс-мер Лондона і колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон 23 липня переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і став новим прем'єр-міністром Британії.