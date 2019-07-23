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Джонсон пообіцяв завершити Brexit 31 жовтня

Новини » Політика    23.07.2019 - 17:52
Джонсон пообіцяв завершити Brexit 31 жовтня
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Серед своїх головних пріоритетів він назвав Brexit, об'єднати країну і перемогти Джеремі Корбіна

Новообраний лідер правлячої Консервативної партії Борис Джонсон заявив, що виведе Великобританії з Європейського союзу (Brexit) 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після оголошення результатів голосування за посаду лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії, Джонсон заявив, що збирається усіма можливостями завершити Brexit.

"Ми збираємося активізувати країну. Ми збираємося завершити Brexit 31 жовтня, і ми збираємося скористатися всіма можливостями, які це принесе", - заявив Джонсон.

Серед своїх головних пріоритетів він назвав "виконати Brexit, об'єднати країну і перемогти Джеремі Корбіна (лідера лейбористів, - ред.)".

"Ви виглядаєте наляканими? Ви відчуваєте себе наляканими? Я не думаю, що ви дивитеся на мене перелякано. Я думаю, ми знаємо, що ми можемо це зробити, і люди цієї країни довіряють нам, щоб це зробити, і ми знаємо, що ми це зробимо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і стане новим прем'єр-міністром країни.

Раніше Борис Джонсон заявив, що його країна буде готова до Brexit до 31 жовтня 2019 року. Джонсон зазначив, що Великобританія буде готова вийти з Європейського союзу з угодою про умови Brexit або без нього.

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