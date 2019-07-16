ЄС застеріг Британію від спроби перегляду угоди про Brexit

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Кандидати в прем'єри Британії висловлювалися про перегляд умов угоди про Brexit

Брюссель застеріг британський уряд від перегляду умов угоди щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомили джерела видання, Європейський союз відхилить будь-які спроби Лондону виключити з тексту угоди про Brexit положення про режим так званого "бекстопу" - рішення, що дозволить Північній Ірландії залишатися у митному союзі ЄС та єдиному європейському ринку після Brexit.

Зазначається, що такі намагання кандидатів на посаду прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона та Джеремі Ханта приречені до провалу. Очікується, що двосторонні переговори щодо тексту угоди можуть відбутися у Брюсселі у вересні.

"Якщо наступний британський прем'єр приїде в Брюссель з таким планом (відмовою від "бекстопу" - ред.), то йому буде сказано з усією визначеністю про те, що така позиція рівносильна оголошенню про відсутність угоди", - розповіли джерела в ЄС.

Нагадаємо, раніше лідер виборчих перегонів за посаду прем'єр-міністра та глави Консервативної партії Британії Борис Джонсон заявив, що в разі його перемоги, країна буде готова до виходу з ЄС вже до 31 жовтня. Він наголосив, що Brexit відбудеться з угодою або без неї.