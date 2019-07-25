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Джонсон переконаний у можливості укладення вигіднішої угоди з Brexit

Новини » Політика    25.07.2019 - 06:24
Джонсон переконаний у можливості укладення вигіднішої угоди з Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Новий британський прем'єр розраховує виключити з угоди перевірки на кордоні з Ірландією

Новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон обіцяє, що Велика Британія не лише вийде зі складу Євросоюзу до 31 жовтня, а й підпише вигіднішу угоду щодо Brexit із Євросоюзом. Про це він заявив під час своєї першої промови на новій посаді перед будівлею офісу британського прем'єра, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон заявив, що переконаний у можливості укласти угоду з ЄС, у якій не будуть передбачені перевірки на кордоні Ірландією, яка є членом ЄС, і Північною Ірландією, що входить до складу Великої Британії.

"Ми укладемо нову угоду, найкращу угоду, яка дасть змогу максимально використовувати можливості Brexit, даючи нам змогу розвивати нову та багатообіцяючу співпрацю з іншою Європою", - заявив прем'єр Британії.

При цьому він зазначив, що слід підготувати й варіант жорсткого Brexit без укладення угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

Нагадаємо, новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначив перших трьох міністрів у своєму уряді - міністром фінансів Саджида Джавіда, Прітті Пател міністром внутрішніх справ і Домінік Рааба головою МЗС.

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Новини України Brexitборис джонсон
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