Лондон відкладає подання нового плану Brexit

Фото: Brexit (Maxpixel.net)

Запропонований Терезою Мей законопроект про Brexit викликає негативну реакцію в уряді

Уряд Великобританії перенесло опублікування нового плану по виходу з Європейського союзу, очікуване 24 травня, на червень. Про це сьогодні повідомив у парламенті представник британського уряду, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Новий варіант законопроекту щодо Brexit був представлений напередодні прем'єр-міністром Великобританії у Палаті громад Терезою Мей. Так, вона запропонувала депутатам, у разі схвалення ними домовленостей з Брюсселем про вихід Великобританії з ЄС провести голосування про повторному референдумі за Brexit і пообіцяла ряд компромісів, які могли б влаштувати як опозицію, так і супротивників Мей у лавах торі. Однак ці нове ініціативи викликали негативну реакцію і серед лейбористів, і серед консерваторів, які підтримують жорсткий вихід з ЄС.

Передбачалося, що після публікації законопроекту він буде винесений на голосування в парламенті в перший тиждень червня. Це дозволило б у разі його схвалення забезпечити вихід з ЄС ще до літніх парламентських канікул.

Нагадаємо, The Times писало, що Тереза Мей оголосить про свою відставку з посади прем'єр-міністр Великобританії, швидше за все, у п'ятницю, 24 травня.

Зазначимо, що Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Британії обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якому обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit.