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Мей оголосила про дату своєї відставки

Новини » Політика    24.05.2019 - 12:35
Мей оголосила про дату своєї відставки
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Тереза Мей залишить посаду прем'єра Британії 7 червня

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що Мей перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади голови уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

"Мені очевидно, що в інтересах країни, щоб новий прем'єр-міністр вів цю справу (Brexit, - ред.). Тому сьогодні я оголошую, що я піду у відставку як лідер Консервативної партії в п'ятницю, 7 червня", - заявила Мей.

Вона підкреслила, що доклала всіх зусиль, щоб переконати парламентаріїв підтримати угоду з ЄС.

"На жаль, мені не вдалося цього добитися", - додала прем'єр.

Вона заявила, що для неї було честю стати другою, "але точно не останній" жінкою-прем'єром в історії Великобританії. В кінці свого виступу вона розплакалася.

Нагадаємо, уряд Великобританії перенесло опублікування нового плану по виходу з Європейського союзу, очікуване 24 травня, на червень. Новий варіант законопроекту про Brexit був представлений напередодні прем'єр-міністром Великобританії громад Терезою Мей в Палаті.

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Новини України ВеликобританияТереза МэйBrexit
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