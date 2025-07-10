Киев после атаки: выгоревшие квартиры, дым и обломки - репортаж с места событий (фото, видео)

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Киев дронами и ракетами. В результате чего есть жертвы и пострадавшие, вспыхнули пожары, город окутало дымом.

РБК-Украина в репортаже показывает последствия российской атаки на столицу.

Главное:

Киев находился под атакой дронов и ракет.

По последним данным в городе 16 пострадавших, 2 погибших, среди них - полицейская.

Всего есть последствия в 8 районах. Шевченковский район пострадал больше всено.

Из-за пожаров город затянуло дымом.

Как известно, в 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.

Речь идет о разрушениях и падении обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах.

Всего в городе повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути.

Больше всего в Киеве в результате комбинированной вражеской атаки пострадал именно Шевченковский район.

Там повреждены жилые многоэтажки в Шевченковском районе. На последнем этаже вспыхнули квартиры, спасатели пожар уже потушили.

Кроме домов там горели офисные здания. На крышах, балконах, технических этажах возникли возгорания.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий и показывает последствия российского террора.

Фото: ГСЧС проводит промывку многоэтажного дома, далее будут проводить разбор конструкций, чтобы избежать обвала (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, что сейчас в Шевченковском районе, как и в Подольском развернули штабы для помощи пострадавшим.

Фото: в городе перекрыто несколько улиц, преимущественно в Шевченковском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже известно, что в последнем в результате атаки есть двое погибших. Это 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

Фото: в Шевченковском районе столицы есть выгоревшие дотла квартиры (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также местные власти уже сообщили, в Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1.

Что касается пострадавших, то, по последним данным, их в столице 16.

Фото: спасатели и коммунальщики работают на местах падения обломков и ликвидируют последствия (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тем временем в Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

Падали обломки и в Соломенском районе, там пожары охватили административные и складские здания. В одном из зданий до сих пор продолжается ликвидация последствий обстрела.

Кроме того, в Голосеевском районе горел грузовой автомобиль.

В целом из-за пожаров, которые возникли в результате обстрела, Киев затянуло дымом, поэтому местных жителей просят не выходить на улицу без надобности и закрыть окна.

Сейчас в городе для разбора завалов и ликвидации последствий обстрелов привлекли около 400 спасателей и 90 единиц техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников.