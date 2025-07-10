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РФ атаковала Киевскую область почти 10 часов: повреждены дома и есть пострадавший

Четверг 10 июля 2025 07:15
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РФ атаковала Киевскую область почти 10 часов: повреждены дома и есть пострадавший Фото: пострадавшего мужчину госпитализировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 10 июля массированно атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате обстрела повреждены дома, автомобили, также есть информация о пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николай Калашника.

"Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты", - говорится в сообщении.

Калашник уточнил, что в Обуховском районе есть пострадавший. Это мужчина 51 года, который получил ранения и был госпитализирован в местную больницу.

В целом последствия вражеской атаки фиксируются в 4 районах области. В частности:

  • в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар, который впоследствии ликвидировали. Кроме того, повреждены два автомобиля;
  • в Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения;
  • в Бориспольском и Обуховском районах тоже обнаружены поврежденные частные дома.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться", - добавил Калашник.

Обстрел Киева

Напомним, что помимо Киевской области, враг атаковал дронами и ракетами столицу Украины - Киев. Причем данный город стал основной целью врага этой ночью.

В результате атаки в Киеве были зафиксированы падения обломков, повреждения домов, пожары, поврежденные автомобилистов. Кроме того, по последним данным - погибло двое человек и еще 14 ранены.

Подробнее о последствиях российской атаки по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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