РФ атаковала Киевскую область почти 10 часов: повреждены дома и есть пострадавший

Россияне в ночь на 10 июля массированно атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате обстрела повреждены дома, автомобили, также есть информация о пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОВА Николай Калашника.

"Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты", - говорится в сообщении. Калашник уточнил, что в Обуховском районе есть пострадавший. Это мужчина 51 года, который получил ранения и был госпитализирован в местную больницу. В целом последствия вражеской атаки фиксируются в 4 районах области. В частности: в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар, который впоследствии ликвидировали. Кроме того, повреждены два автомобиля;

в Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения;

в Бориспольском и Обуховском районах тоже обнаружены поврежденные частные дома. "Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться", - добавил Калашник.