В Киеве во время обстрела погибла полицейская, - глава МВД
В результате обстрела Киева сегодня ночью, 10 июля, погибла 68-летняя жительница столицы, а также 22-летняя капрал полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена", - отметил Клименко.
По его словам, более десятка человек ранены, и, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов - полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи.
"На местах ударов сразу развернули оперативные штабы. В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействовано около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников", - добавил министр внутренних дел.
Он также подчеркнул, что полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления РФ, помогают эвакуировать людей.
Ночной обстрел Киева 10 июля
Россияне сегодня ночью, 10 июля, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеского удара стал Киев. Россияне запустили в направлении столицы дронов-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.
В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском. Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, двое погибли.
Из-за последствий обстрела в Киеве перекрыто несколько улиц, также введены ограничения в движении общественного транспорта.
Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.
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