На півдні Китаю обрушився міст з автомобілями

На півдні Китаю частина мосту Дунцзян обрушилася, в результаті чого щонайменше два автомобілі впали у воду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинне агенство "Сіньхуа".

Як повідомляється, інцидент стався в провінції Гуандун. Одну людину вдалося врятувати. Число жертв і постраждалих поки не відомо.

На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція.

Зазначимо, за минулий тиждень тривалі дощі викликали повінь в деяких районах провінції.

