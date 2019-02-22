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У Румунії обрушився міст, заблокувавши ж/д сполучення з Молдовою

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 14:55
У Румунії обрушився міст, заблокувавши ж/д сполучення з Молдовою
Фото: місце події (romaniatv.net)

Через обвал було зупинено 4 пасажирських поїзда

У місті Плоєшті (Румунія) сьогодні, 22 лютого, обвалилася частина пішохідного мосту і впала на залізничні колії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania TV.

Як повідомляється, міст заввишки 15 метрів впав і таким чином заблокував на кілька годин залізничне сполучення між Бухарестом і території Молдови.

В результаті інциденту ніхто не постраждав

В результаті обвалу було зупинено 4 пасажирських потяги.

Нагадаємо, в провінції Гуандун (Китай) під туристичною групою з шести осіб порвався мотузяний міст. Інцидент стався, коли група туристів переходила міст, натягнутий над водоймою, і один з них почав стрибати і розгойдувати конструкцію. В результаті міст обірвався, люди не постраждали, так як були в страхувальних поясах.

Також повідомлялося, що в Генуї (Італія) почали зносити міст Моранді, в результаті обвалу якого, в серпні 2018 року, загинули 35 осіб. Під час обвалення на ньому тоді також знаходилося не менше десятка автомобілів. Передбачається, що причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.

У Китаї провалився міст з туристами
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