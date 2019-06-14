На юге Китая обрушился мост с автомобилями

На юге Китая часть моста Дунцзян обрушилась, в результате чего по меньшей мере два автомобиля упали в воду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостное агенство "Синьхуа".

Как сообщается, инцидент произошел в провинции Гуандун. Одного человека удалось спасти. Число жертв и пострадавших пока не известно.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

Отметим, за прошедшую неделю продолжительные дожди вызвали наводнение в некоторых районах провинции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Румынии обвалилась часть пешеходного моста и упала на железнодорожные пути. Мост высотой 15 метров рухнул и таким образом заблокировал на несколько часов железнодорожное сообщение между Бухарестом и территории Молдовы.

Кроме того, в провинции Гуандун (Китай) под туристической группой из шести человек порвался веревочный мост. Инцидент произошел, когда группа туристов переходила через мост, натянутый над водоемом, и один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию. В результате мост оборвался, люди не пострадали, так как были в страховочных поясах.

Также в Генуе (Италия) начали сносить мост Моранди, в результате обвала которого, в августе 2018 года, погибли 35 человек. Во время обрушения на нем тогда также находилось не менее десятка автомобилей. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.