У Китаї провалився міст з туристами

Фото: Китай (flickr.com/Philip Jägenstedt)

В провінції Гуандун обвалився міст з шістьма туристами

В провінції Гуандун (Китай) під туристичною групою з шести осіб порвався мотузяний міст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Як повідомляється, інцидент стався, коли група туристів переходила міст, натягнутий над водоймою. Один з туристів по дорозі почав стрибати і розгойдувати конструкцію. В результаті міст обірвався.

Туристи не постраждали, так як були в страхувальних поясах. Міст закрили на невизначений термін.

Наголошується, що канатний міст був однією з визначних пам'яток вілли Бейгуйюань в районі Яндун міста Янцзян. Він знаходився на висоті 2,5 метрів над водою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Генуї (Італія) почали зносити міст Моранді, в результаті обвалу якого, в серпні 2018 року, загинули десятки людей. За початком робіт спостерігали прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і міністр інфраструктури Данило Тонінеллі.

Як повідомляло РБК-Україна, в італійському місті Генуя в області Лігурія на півночі країни 14 серпня частково обрушився міст.