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У ПАР зіткнулися потяги: 200 людей постраждали, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 11:29
У ПАР зіткнулися потяги: 200 людей постраждали, є загиблі
Фото: місце події (twitter.com/Abramjee)

Інцидент стався на залізничній станції Mountain View

Два потяги зіткнулися у місті Преторія у Південно-Африканській республіці, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter місцевої служби невідкладної медичної допомоги.

У ПАР зіткнулися потяги: 200 людей постраждали, є загиблі

Відомство також повідомляє, що у результаті зіткнення постраждали 200 людей.

 Фото: зіткнення поїздів

Зазначено, що інцидент стався на залізничній станції Mountain View.

Нагадаємо, на початку січня щонайменше 6 людей загинули в результаті аварії на залізничному мосту Великий Белт у Данії. Так, пасажирський поїзд, який прямував у напрямку Копенгагена, здійснив екстрене гальмування через зіткнення із невідомим предметом.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці грудня у Сербії біля міста Ніш поїзд на переїзді протаранив автобус, у результаті чого загинули не менше п'яти осіб і ще 30 постраждали. За даними медиків, двоє дорослих і дитина померли на місці інциденту, ще двоє людей - у клінічному центрі в Ніші.

Додамо також, в Анкарі (Туреччина) зіткнулися швидкісний пасажирський поїзд і маневрений локомотив. Швидкісний поїзд після цього зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на склад. За уточненими даними, в результаті аварії загинули дев'ятеро людей.

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