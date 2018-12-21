В Сербии поезд на переезде протаранил школьный автобус, есть жертвы

Фото: авария с автобусом в Сербии (TV Prva)

Трагедия произошла возле Ниша, известно о пятерых погибших

В Сербии возле города Ниш поезд на переезде протаранил автобус, в результате чего погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский сайт b92.net.

Сообщается, что в результате аварии погибли не менее 5 человек, еще 30 пострадали. По данным медиков, двое взрослых и ребенок умерли на месте инцидента, еще два человека - в клиническом центре в Нише.

По данным издания Reporter First, из 30 раненых пятерым сейчас проводят операции. Также сообщается, что в аварию попал автобус, который перевозил детей в школу. Поезд его фактически разрезал пополам, никто из пассажиров поезда не пострадал, хотя после столкновения состав сошел с рельсов. Также на данном участке приостановлено движение поездов.

Фото: авария с автобусом в Сербии (TV Prva)

Напомним, ранее сообщалось, что в Анкаре (Турция) столкнулись скоростной пассажирский поезд и маневренный локомотив. Скоростной поезд после этого сошел с рельсов, задев путепровод, после чего пешеходный мост обрушился на состав.

По уточненным данным, в результате той аварии погибли девять человек.